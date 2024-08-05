تركيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

أنقرة - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية التركية رعاياها لمغادرة لبنان في ظل توقعات بتدهور سريع للوضع الأمني فيه، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية، اليوم الاثنين.

ودعا بيان الخارجية التركية الصادر أمس الأحد، المواطنين الأتراك إلى تجنب السفر غير الضروري إلى لبنان، وأولئك الموجودين حاليا في لبنان إلى مغادرته "في الوقت الذي ما زالت فيه الرحلات التجارية المدنية تعمل".

وجاء في البيان: "على مواطنينا في لبنان توخي الحذر وعدم الذهاب إلى محافظات النبطية وجنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل إلا في حالات الضرورة".

كما دعا البيان المواطنين الأتراك لمتابعة التطورات على المواقع الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي للوزارة والسفارة التركية في بيروت.

يأتي ذلك مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط منذ أن قتلت إسرائيل أحد قادة حزب الله في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي ، وبعد ساعات قليلة قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران. وتُلقي إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية وهددتا بالانتقام.