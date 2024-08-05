لجنة "كوبرا" بالحكومة البريطانية تبحث سبل التعاطي مع الاضطرابات الأمنية

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

تعقد الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية (كوبرا) لمناقشة سبل التعاطي مع الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد عقب تحول تظاهرات اليمين المتطرف في عدة بلدات ومدن في أنحاء المملكة المتحدة إلى أعمال عنف.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم أن الاجتماع يأتي في أعقاب اعتقال أكثر من 150 شخصا للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب، وذلك بعد ستة أيام من الاضطرابات التي أعقبت حادث طعن في مدينة "ساوثبورت" بشمال غرب إنجلترا، والذي أدى إلى مقتل ثلاث فتيات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أكد أن الشرطة تحظى بدعم الحكومة الكامل في اتخاذ ما يلزم من تدابير ضد المتطرفين الذين يحاولون "زرع الكراهية".. فيما حذرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، من أن كل من يشارك في أعمال الفوضى سيدفع الثمن، مؤكدة أن العنف والفوضى لا مكان لهما في الشوارع البريطانية.

يشار إلى أن ثلاث فتيات لقين حتفهن وأصيب ثمانية أطفال آخرون، وشخصان بالغان بجروح، إثر وقوع هجوم بسكين على حفل يوجا ورقص للأطفال بين سن 6 و11 عاما في مدينة "ساوثبورت" الساحلية الصغيرة، التي تقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة "ليفربول".

واعتقلت الشرطة البريطانية فتى (يبلغ من العمر 17 عاما) للاشتباه في ارتكابه تهمتي القتل والشروع في القتل، فيما لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.