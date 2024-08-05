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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

11:23 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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فلسطين - (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شهود عيان أفادوا بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات، بحماية شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق على مداخل مدينة سلفيت وقراها.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي لليوم الثاني على التوالي بالبوابة الحديدية، وإغلاق مدخل بلدة دير استيا الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية منذ أمس، وكذلك إغلاق عدة طرق ترابية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج.

هذا المحتوى من

Asha
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
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