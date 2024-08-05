قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستتلقى ضربة قاصمة

(وكالات)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستتلقى ضربة "قاصمة وقوية" أثناء الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل ستعلم بعد تلقيها الرد الإيراني، أنها كانت "مخطئة".

وأفاد حسين سلامي، أن إسرائيل اغتالت رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه.

ولفت قائد الحرس الثوري، إلى أن عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران على إسرائيل في أبريل الماضي كانت عملية استثنائية ومهمة في "قلب كيان يدعي القوة".

وهددت إيران إسرائيل عملية انتقامية غير مسبوقة للرد على استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها أثناء ذهابه في زيارة لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.