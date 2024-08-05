الخارجية الإيرانية: لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على إسرائيل

(وكالات)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنه على المجتمع الدولي التنديد بـ "الإرهاب" واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة "الكيان الصهيوني".



وصرح كنعاني، أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها الوطني وسيادتها الكاملة على أراضيها.

وأكد ناصر كنعاني، أنه لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها وعلى أراضيها.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية أثناء تواجده في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني.