السودان وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان الإجراءات النهائية لدعم الإمدادات الطبية

السودان - (أ ش أ)

ثمن وزير الصحة الاتحادي بالسودان الدكتور هيثم إبراهيم، الدور الكبير لصندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" في دعم الأمهات والأطفال واستمرارية عملها في مناطق صعبة الوصول كالفاشر، لافتا إلى وجود خمسة مكاتب للصندوق بالبلاد تعمل لدعم القطاع الصحي.

جاء ذلك في تصريحات عقب لقاء وزير الصحة الاتحادي بالسودان، مع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ارجنتينا ماتافيل؛ لبحث الإجراءات النهائية للدعم المقدم للإمدادات الطبية في السودان، والمتمثل في عربات التبريد وحاويات نقل الأدوية سعة 50 طنا للعربة الواحدة، والتي ستصل البلاد خلال الأسابيع القادمة.

وقال وزير الصحة بالسودان، إن الدعم المقدم للإمدادات الطبية في السودان يعد دفعة كبيرة في نظام الإمداد الدوائي بالبلاد، خاصة بعد فقدان الصندوق القومي للإمدادات الطبية معظم أسطوله للنقل جراء الحرب.