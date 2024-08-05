متظاهرو بنجلاديش يعتزمون تنظيم مسيرة إلى العاصمة اليوم

دكا - (د ب ا)

يعتزم المتظاهرون في بنجلاديش تنظيم مسيرة إلى عاصمة البلاد اليوم الاثنين للضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لتقديم استقالتها، متحدين بذلك حظر التجوال المفروض في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حركة الطلاب ضد التمييز سوف تبدأ المسيرة بعد ظهر اليوم، كما أنها تدعو مواطني بنجلاديش للانضمام للاحتجاج من جميع أنحاء البلاد، بحسب ما قاله المنظمون.

وقد تم تقديم موعد المسيرة بعد وقوع اشتباكات أمس الأحد بين أنصار الحكومة والمتظاهرين المطالبين باستقالة رئيسة الوزراء.

ومن المرجح تجدد أعمال العنف اليوم حيث يتحدى المتظاهرون حظر التجوال، الذي تم تشديده منذ أمس الأحد.

وكانت السلطات في بنجلاديش قد شددت حظر التجول في كل أنحاء البلاد أمس الأحد ، وذلك بعد مقتل العشرات، ومن بينهم 11 شرطيا، في موجة جديدة من أعمال العنف.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد يوم من دعوة المتظاهرين إلى "عصيان مدني" في أنحاء البلاد للمطالبة بالإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال أمر صادر عن وزارة الداخلية إن "حظر التجول سيظل ساريا حتى إشعار آخر من الساعة السادسة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) في كل المدن والأقسام والمقاطعات والمناطق البلدية والمناطق الصناعية والبلدات في جميع أنحاء بنجلاديش".