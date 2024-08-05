بايدن يعقد اجتماعًا للأمن القومي اليوم لبحث تطورات الشرق الأوسط

أ ش أ:

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم الإثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيتحدث مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر "قدرات عسكرية" إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.