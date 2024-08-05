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وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

05:26 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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وكالات

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن هجوم إيران و"حزب الله" اللبناني على إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن بلينكن قال إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام".

وفي الوقت نفسه، أوضح بلينكن بحسب المصادر، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم المحتمل، لكنه أكد أنه قد يبدأ خلال 24-48 ساعة المقبلة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع أن زيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة تستهدف “أغراضاً دفاعية بحتة”.

أنتوني بلينكن يران زب الله سرائيل
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