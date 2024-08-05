تحسبًا للهجوم على إسرائيل.. إيران تؤجل 15 رحلة جوية من مطاراتها

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل ما لا يقل عن 15 رحلة طيران متجهة إلى تركيا من المطارات الدولية في طهران ومشهد وتبريز وشيراز والمقرر إقلاعها خلال الساعات القادمة.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن وكالة صابرين نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول إن تطهير المجال الجوي لغرب إيران أمر طبيعي ولن تحدث أي هجمات على إسرائيل الليلة.

وفي وقت سابق، تعطل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، في أجزاء كبيرة من إسرائيل، في ظل مخاوف من هجوم إيراني وشيك على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير بأن التوقف لم يؤثر على المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من لبنان فحسب، ولكن أثر أيضا على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في وسط البلاد.