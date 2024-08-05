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BBC

هجوم بري لحزب الله.. تفاصيل الاجتماع الأمني الذي عقده نتنياهو الليلة

01:14 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاجتماع الأمني الذي عقده نتنياهو الليلة ناقش إمكانية قيام حزب الله بهجوم بري.

ورفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير التي أفادت بأنه عرقل المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من خلال تقديم مطالب جديدة.

وزعم نتنياهو في بداية اجتماع حكومي اليوم الأحد: "العكس هو الصحيح تماما، الحقيقة البسيطة هي أن حماس لم توافق حتى الآن على أبسط شروط الخطوط العريضة".

وأضاف: "بينما لم نضف حتى أى مطلب واحد إلى المخطط، فإن حماس هي التي طالبت بإدخال العشرات من التعديلات".

وغادر فريق تفاوض إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة يوم السبت، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حماس، ويتم التوسط في المحادثات بواسطة قطر ومصر والولايات المتحدة

نتنياهو حزب الله
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