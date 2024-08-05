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استعدادًا لهجوم إيران.. تعطل نظام الجي بي إس في أجزاء كبيرة من إسرائيل

12:59 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

ايران

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وكالات

تعطل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، في أجزاء كبيرة من إسرائيل، في ظل مخاوف من هجوم إيراني وشيك على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير بأن التوقف لم يؤثر على المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من لبنان فحسب، ولكن أثر أيضا على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في وسط البلاد.

وجاء في تقارير إعلامية، أن السائقين في إسرائيل وجدوا أن شاشاتهم تضعهم فجأة، داخل العاصمة اللبنانية بيروت. وإلى جانب مساعدة المستخدمين على معرفة اتجاهات السير، يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي أيضا من جانب الطائرات بدون طيار (الدرون)، من أجل الوصول إلى أهدافها.

وتعيش إسرائيل في الوقت الحالي، في حالة تأهب قصوى، بعد أن هددت إيران بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل أيام. ولم تعلق إسرائيل رسميا بعد على الاتهامات الموجهة إليها بأنها مسؤولة عن الهجوم.

ايران سرائيل
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