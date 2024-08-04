حماس: أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد للحركة

وكالات

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إنه "غادرنا" قائد إسماعيل هنية، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد.

وأضاف نائب رئيس حركة حماس، نحن قيادة موحدة نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية وبكل حب، موضحا أنه ما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة.

وتابع الحية، أن الشهيد هنية كان رئيساً لوزراء الشعب الفلسطيني، لكنه كان رئيساً للوزراء ولمقاومة الشعب الذي يريد أن يصل إلى الحرية والعودة: "صلينا على الشهيد القائد هنية في إيران، وصلينا عليه في قطر، وتوحدت الأمة على الصلاة عليه".