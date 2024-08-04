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BBC

بسبب احتمال تدهور الوضع الأمني.. تركيا تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

11:11 م الأحد 04 أغسطس 2024

وزارة الخارجية التركية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الأحد، إن على مواطنيها تجنب السفر إلى لبنان إلا في حالات الضرورة.

وأشارت الخارجية التركية، إلى أن هناك احتمال بتدهور الوضع الأمني في لبنان، مطالبة مواطنيها بتوخي الحذر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن على المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان المغادرة فورا في وقت لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة.

وأشارت الخارجية البريطانية، إلى أنه تم نقل عائلات العاملين في السفارة البريطانية ببيروت بشكل مؤقت من المنطقة.

وكانت عدة دول غربية وعربية سبقت إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، بدعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وإسرائيل على وجه السرعة.

وتأتي التحذيرات الدولية في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، عقب عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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