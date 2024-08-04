مسؤول روسي: موسكو قد تنشر صواريخ نووية ردًا على إجراءات غربية

موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لقناة روسيا 1 التلفزيونية ، إنه قد تأتي اللحظة التي ستحتاج فيها روسيا إلى نشر صواريخ نووية ردا على إجراءات غربية .

وأضاف ريابكوف لقناة روسيا 1 التلفزيونية: " أؤكد أنه، إذا قال القائد الأعلى (للجيش الروسي، فلاديمير بوتين)، وإذا قالت قواتنا المسلحة أن هناك حاجة إلى ذخائر خاصة على وسائل نقل معينة، فسيتم تنفيذ ذلك، لكن يجب أن يتخذوا هذا القرار بناء على مجموعة من العوامل، لا أستبعد أن يأتي الوقت الذي ستكون فيه الحاجة إليها"، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي 10 يوليو، أفادت الخدمة الصحفية في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستبدأ نشر أسلحة جديدة ذات مدى أطول على الأراضي الألمانية بدء من عام 2026، مقارنة بتلك التي تم نشرها حاليا في أوروبا.

وفي 28 يوليو، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن من أن موسكو ستوقف تنفيذ تعليقها الأحادي الجانب على نشر الأسلحة الهجومية ذات المدى المتوسط والقصير إذا ظهرت صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.