مسؤول أمريكي: بايدن أبلغ نتنياهو أن اغتيال هنية أفقده الثقة باستعداده للتوصل لاتفاق

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر أمريكية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أفقده الثقة في استعداده للتوصل لاتفاق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أمس السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفى في اتصاله الأخير الحاد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون إسرائيل عقبة أمام الاتفاق.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو رفض ادعاء بايدن أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران سيعطل التوصل لاتفاق.

بدورها، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة قد تعرقل إمكانية إبرام صفقة التبادل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو اشترط في المفاوضات إجلاء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم إلى وجهة ثالثة وليس للضفة أو غزة.

وأكدت مصادر في وفد المفاوضات الإسرائيلي، أن الطلب الجديد لنتنياهو يختلف عما جاء في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ويعرض الصفقة للفشل.

وكشفت مصادر إسرائيلية، أن هناك انتقادات حادة لنتنياهو في فريق المفاوضات وتوقعات باستقالة ممثل الجيش، موضحين أن مكتب نتنياهو بدأ البحث عن بديل لممثل الجيش في فريق المفاوضات نيتسان ألون.