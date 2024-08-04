إعلام عبري: حالة استنفار قصوى على الحدود مع لبنان والدفع بتعزيزات عسكرية

وكالات

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، إن هناك حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل مع لبنان وقائد القيادة الشمالية يستعرض الجبهة الداخلية.

وأشار الموقع العبري، إلى أن هيئة الأركان الإسرائيلية أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب.

وكانت هيئة البث العبرية قالت عن نقلا مصدر إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل من إيران وحزب الله يستمر لعدة أيام.

من جنبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، إن إيران أكدت لدبلوماسيين عرب أنها لا تهتم إذا أدى ردها على إسرائيل إلى اندلاع حرب.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد فعل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، اليوم الأحد، قوله إن الولايات المتحدة تمارس أكبر قدر من الضغوط للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشار فايتر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقلت تجهيزات للمنطقة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وجاهزة لكل الاحتمالات.

وأوضح فاينر أن الولايات المتحدة لا تريد حربا في المنطقة وتأمل في خفضض التصعيد بالحلول الدبلوماسية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا سيصل إلى إسرائيل غداً لاستكمال التنسيق استعدادا لهجوم إيراني محتمل.

بدوره، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط من خلال تحذير مواطنيها من مغادرة لبنان.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، مؤكدا أن الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة.