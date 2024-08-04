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الرئيس الإيراني: اغتيال هنية لن يمر دون رد

09:32 م الأحد 04 أغسطس 2024

مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد.

وأضاف الرئيس الإيراني أن اغتيال هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته.

كان القائم بأعمال الخارجية الإيرانية على باقري، قال إننا لن نتردد في الدفاع عن أمننا وسيادتنا لخلق الردع حيال إسرائيل.

وأضاف القائم بأعمال الخارجية الإيرانية، أن هناك استغراب من صمت الأوروبيين وعدم صدور قرار دولي يدين الاعتداءات الصهيونية في طهران.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني حماس إسماعيل هنية الخارجية الإيرانية إسرائيل إيران وإسرائيل
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