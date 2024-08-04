رئيس وزراء الاحتلال السابق: هنية كان زعيما سياسيا معتدلا وهدف اغتياله نسف المفاوضات

وكالات

قال نفتالي بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، كان زعيما سياسيا معتدلا نسبيا والهدف من اغتياله هو نسف المفاوضات.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة قد تعرقل إمكانية إبرام صفقة التبادل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن توترا كبيرا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي.

وذكرت أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قال لنتنياهو خلال الاجتماع "نشعر أنك ترسلنا للتفاوض ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة".

وقالت إن أحد المشاركين في الاجتماع اتهم نتنياهو بأن مقترحه بشأن محور نتساريم سيؤدي لفشل الصفقة.