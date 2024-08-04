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إعلام عبري: نتنياهو يضع شروطا جديدة لصفقة التبادل

09:10 م الأحد 04 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة قد تعرقل إمكانية إبرام صفقة التبادل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أكدت أن توترا كبيرا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي.

وذكرت أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قال لنتنياهو خلال الاجتماع "نشعر أنك ترسلنا للتفاوض ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة".

وقالت إن أحد المشاركين في الاجتماع اتهم نتنياهو بأن مقترحه بشأن محور نتساريم سيؤدي لفشل الصفقة.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رونين بار محور نتساريم طوفان الأقصى
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