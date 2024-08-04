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الرئيس الإسرائيلي: نملك تحالفات وشركاء جاهزون لمساعدتنا في صد الهجمات

07:55 م الأحد 04 أغسطس 2024

رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن "نعيش أياما صعبة مع تعبير أعدائنا نيتهم مهاجمتنا ونحن جاهزون للتعامل مع هذا التهديد".

وأوضح هرتسوج أن إسرائيل تملك تحالفات وشركاء جاهزون لمساعدتها في صد الهجمات وعلى رأسهم أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة.

وأكد هرتسوج أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جاهزة لصد أي هجمات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتباع إرشادات الجبهة الداخلية.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي، عن شعوره بتزايد التشرذم الداخلي في الأيام الحالية، مضيفا "العمل على صفقة لعودة الأسرى أمر مهم لوحدتنا وعلينا التقدم باتجاه إنجاز الصفقة".

إسحاق هرتسوج إيران وإسرائيل إسرائيل
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