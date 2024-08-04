وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني: لست في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها

وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إنه أبلغ نظيره الإيراني علي باقري كني بأنه ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها.

وأ,ضح الصفدي أن الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن زيارته لطهران تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين بصراحة وشفافية بما يخدم مصالحهما الثنائية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد فعل.