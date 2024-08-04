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البيت الأبيض: نواصل إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

07:08 م الأحد 04 أغسطس 2024

جون كيربي

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تواصل إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وأشار كيربي إلى أنه يتعين على واشنطن التأكد من أنها مستعدون ولديها القدرات الكافية لمساعدة إسرائيل والدفاع عن شعبها ومصالحها، مضيفا "ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، قال كيربي، إن واشنطن تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط من خلال تحذير مواطنيها من مغادرة لبنان.

ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، مؤكدا أن الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة.

وكانت تقارير غربية ذكرت، أن وزارة الدفاع الأمريكية سيّرت ما يقرب من 12 سفينة حربية إلى شواطئ لبنان، كما رست حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" وأسطولها المرافق بالقرب من مضيق هرمز قابلة السواحل الإيرانية؛ استعدادا لصد أي هجوم يستهدف إسرائيل.

كذلك قال وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القوات الأمريكية بالدفاع عن إسرائيل، كما أمر بتعزيز الدفاعات الأرضية في المنطقة تأهبا للهجوم الإيراني الانتقامي.

جون كيربي مجلس الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة إسرائيل لبنان إيران وإسرائيل
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