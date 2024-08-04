جيش الاحتلال: مستعدون دفاعيا في البر والجو والبحر

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، موضحا أننا متأهبون للدفاع جوا وبرا وبحرا.

وأضاف متحدث الاحتلال، أن إسرائيل في جاهزية عالية جدا على كل الجبهات، وزعم أن القوات الإسرائيلية عثرت على نفق إرهابي كبير في محور فيلادلفيا وتقوم حاليا بفحصه وتدميره.

وتابع المتحدث، أننا حضرنا خططا واسعة للتنفيذ في لبنان ضد حزب الله، قائلا: "سنتصدى لإيران في كل مكان ووضعنا خططا واسعة ومستعدون للتنفيذ.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه قصف -من سماهم- "مسلحين" داخل مراكز قيادة تابعة لحركة حماس في مدرستي حسن سلامة ونصر في مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال المدرستين اللتين تؤويان نازحين في مدينة غزة.