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الرئيس القبرصي يقبل دعوة لحضور اجتماع للأمم المتحدة بشأن الوضع المقسم للجزيرة

06:39 م الأحد 04 أغسطس 2024

الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس

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نيقوسيا - (د ب أ)
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أنه قبل دعوة لحضور اجتماع بوساطة الأمم المتحدة يهدف إلى محاولة استئناف المحادثات بشأن توحيد الجزيرة المقسمة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار سيوافق على الحضور.
وذكر الرئيس القبرصي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أنه تم اقتراح عقد اجتماع في نيويورك في 13 أغسطس بهدف بدء المناقشات بشأن المشكلة القبرصية المستمرة منذ عقود، وفقا لنص مكتوب للخطاب أرسله مكتبه، وحصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف خريستودوليدس أنه يأمل أن يؤدي عقد هذا الاجتماع "إلى نتائج إيجابية لا يمكن التوصل إليها إلا باستئناف المحادثات".

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الأمم المتحدة
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