بينهم مصريين.. غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

(وكالات)

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأحد، عن غرق قارب مهاجرين تقل مواطنين مصريين قبالة السواحل الإيطالية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وجاء في بيان خفر السواحل الإيطالي، أنه تلقى بلاغًا يفيد بغرق مركب مطاطي يحمل أكثر من 30 راكبًا على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سيراكيوز الإيطالية في صقلية.

ونتج عن غرق القارب وفاة اثنان وفقدان آخرين وإنقاذ 34 آخرينتم نقلهم إلى ميناء سيراكيوز.

وبحسب بيان خفر السواحل، يحمل المهاجرون الجنسيات المصرية والسورية والبنغالية.