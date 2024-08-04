إعلام عبري: الشاباك جهّز مخبأ تحت الأرض بالقدس لنتنياهو تحسبًا لهجوم إيراني

وكالات

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، إن جهاز الشاباك أعد مخبأ القيادة تحت الأرض بالقدس ليتحصن به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الأمن وسط ترقب هجوم إيراني.

وكانت القناة 12 العبرية قالت، الخميس الماضي، إن جهاز الشاباك الإسرائيلي رفع درجة الحراسة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة تحسبا لرد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن رئيس الشاباك أوعز بالحصول مسبقا على موافقته لكل جولة يقوم بها نتنياهو أو الوزراء.

وكانت القناة العبرية ذكرت، مساء الأربعاء، أن مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية بشأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء استعدادا للرد الإيراني على اغتيال هنية.

وتأتي الخطوة الإسرائيلة، في إطار إجراءات احترازية يتخذها أجهزة الاحتلال الأمنية، استعدادا لرد على عمليتي اغتيال رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.