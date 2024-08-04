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إنقاذ 10 مهاجرين غير نظاميين إثر غرق قارب غربي تركيا

04:48 م الأحد 04 أغسطس 2024

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أنقرة - (د ب أ)

أنقذت قوات خفر السواحل التركية، اليوم الأحد، 10 مهاجرين غير نظامين غربي البلاد، وسط أعمال البحث عن مهاجر، إثر غرق قارب مطاطي قبالة سواحل ولاية إزمير.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، أن عناصرها تلقت بلاغا عن غرق قارب مطاطي قبالة سواحل رأس "قره عبد الله" التابع لبلدة تشما بولاية إزمير.

وأكد البيان إرسال 3 قوارب لخفر السواحل إلى المنطقة إثر البلاغ، ليتم إنقاذ 10 مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن القارب بالتعاون مع سفينة تركية عسكرية بالمنطقة.

وأشار إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المنطقة، بعد تقديرات أولية عن فقدان مهاجر واحد.

قوات خفر السواحل التركية أنقرة ولاية إزمير
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