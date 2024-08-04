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قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ هجوم حولون

04:32 م الأحد 04 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الأسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا بمدينة سلفيت بالضفة الغربية واحتجزت عائلة منفذ هجوم الطعن في جنوب تل أبيب، وفق مصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وقامت بإغلاق عدة طرق داخلية ومنعت المواطنين من التجول".

ووفق المصادر، "اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب عمار رزق عودة الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن قرب تل أبيب، واحتجزت افراد عائلته وأخضعتهم للتحقيق الميداني داخل المنزل، لافتة إلى أن "الاحتلال منع الطواقم الصحفية من الوصول إلى المكان".

وقُتل إسرائيليان وأصيب آخران بجروح خطيرة في عملية طعن نفذها فلسطيني في ثلاثة أماكن مختلفة وسط مدينة حولون جنوب تل أبيب.

قالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم تم تحييده بالرصاص وفتشت قوات الشرطة المدينة، بحثا عن شركاء محتملين. وحثت السكان على توخي الحذر واليقظة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله هجوم حولون الضفة الغربية
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