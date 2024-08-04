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BBC

حريق كبير بمحطة كهرباء جراء قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان

03:49 م الأحد 04 أغسطس 2024

هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان أرشيفية

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بيروت - (د ب أ)

أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأحد، بأن حريقا كبيرا اندلع في محطة تحويل الكهرباء في مشروع الطيبة، جراء استهدافها بغارة من مسيرة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى المكان المُستهدف، مشيرة إلى أن أطراف بلدتي راميا وبيت ليف تعرضتا لقصف مدفعي معاد عنيف.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

جنوبي لبنان قصف إسرائيلي حريق بمحطة كهرباء
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