ضمن زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية التركي يقوم بجولة في معبر رفح

(وكالات)

قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، بجولة في معبر رفح المصري وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى مصر.

وسبق توجه وزير الخارجية التركي إلى معبر رفح، القيام بجولة تفقدية في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش وميناء العريش البحري.

واطلع فيدان على آليات وسبل استقبال مصر للمساعدات من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وتخزينها في مدينة العريش ثم تسليمها لمسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي على تطابق المواقف المصرية التركية في مسألة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإحلال سلام دائم بالمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل فيدان إلى مصر ضمن زيارة رسمية تستمر لمدة يومين من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.