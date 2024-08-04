الصحة الفلسطينية تُحذر من كارثة وبائية وشيكة في قطاع غزة

(وكالات)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، من أن قطاع غزة أصبح على شفا كارثة وبائية جراء جراء تكدس النفايات وتلوث المياه وقلة الأدوية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الكارثة الوبائية تأتي لتضاف إلى الكارثة البيئية والإنسانية في القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 39 ألفًا و583 شخصًا.