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عقب ولادة المولودة الأولى للعائلة الملكية.. شقيقة ولي عهد الأردن تثير تفاعلًا لردة فعلها (فيديو)

03:26 م الأحد 04 أغسطس 2024

ولادة المولودة الأولى للعائلة الملكية

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات من استقبال أفراد العائلة الملكية في الأردن للحفيدة الأولى للملك عبد الله الثاني، حيث تركز التفاعل على اسم المولودة التي تم تسميتها على نفس اسم الأميرة إيمان بنت عبد الله.

وتفاعل المغردون، مع مناداة الأميرة إيمان لشقيقها الأمير حسين "بابا" وذلك بعد أن رزق بمولودته الأولى من زوجته الأميرة رجوة الحسين.

وأصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا في وقت سابق، أعلن فيه عن ولادة الأميرة إيمان ابنة الأمير الحسين، والذي تم عقد قرانه على الأميرة رجوة الحسين العام الماضي، وجاء في البيان "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

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