عقب ولادة المولودة الأولى للعائلة الملكية.. شقيقة ولي عهد الأردن تثير تفاعلًا لردة فعلها (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات من استقبال أفراد العائلة الملكية في الأردن للحفيدة الأولى للملك عبد الله الثاني، حيث تركز التفاعل على اسم المولودة التي تم تسميتها على نفس اسم الأميرة إيمان بنت عبد الله.

الأمير الحسين: اسمها على أسمك.

الأميرة إيمان: بـابـا!!

🥺🥹😭💘 https://t.co/gCXaWCGYuW — Samintha (@Samintha19) August 4, 2024

وتفاعل المغردون، مع مناداة الأميرة إيمان لشقيقها الأمير حسين "بابا" وذلك بعد أن رزق بمولودته الأولى من زوجته الأميرة رجوة الحسين.

ولي العهد الغالي يؤذن باذن ابنته

سمو الأميرة ايمان بنت الحسين ❤️🇯🇴



الف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله، وللأميرة رجوة، ولجلالة الملك وجلالة الملكة والأسرة الهاشمية والشعب الأردني. #الامير_حسين #الأميرة_رجوة #الاميرة_ايمان_بنت_الحسين pic.twitter.com/nueZOUUftu — نزار الرجوب 🕋🇯🇴 (@arabianknight33) August 3, 2024

وأصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا في وقت سابق، أعلن فيه عن ولادة الأميرة إيمان ابنة الأمير الحسين، والذي تم عقد قرانه على الأميرة رجوة الحسين العام الماضي، وجاء في البيان "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".