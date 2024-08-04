العاهل الأردني يدعو إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة

عمان - (د ب أ)

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الخطيرة بالمنطقة.

وأكد الملك الأردني أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، محذرا من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع، لافتا إلى استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإغاثية بشتى الطرق المتاحة.

وأعاد التأكيد على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وطبقا للوكالة ، تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين وإدامة التنسيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.