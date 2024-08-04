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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن يخرج من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

02:36 م الأحد 04 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس غير مستعدة للقبول "بأي آلية تمنع مرور الأسلحة والمسلحين إلى شمال قطاع غزة".

واتهم نتنياهو، حركة حماس بإعاقة الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى حتى الآن، قائلًا "حماس وليست إسرائيل من يمنع الوصول إلى صفقة لإعادة الأسرى المحتجزين برفضها الخطوط العريضة".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على استعداد إسرائيل لكافة السيناريوهات الدفاعية والهجومية، مشيرًا إلى خوض إسرائيل حربًا متعددة الجبهات ضد ما أسماه "محور الشر" الذي تقوده إيران في المنطقة.

وصرح نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي، لن يخرج من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأعرب نتنياهو، عن استعداد تل أبيب لقطع "مسافات طويلة" من أجل تحرير جميع أسراها المحتجزين في قطاع غزة، وبشكل يضمن الحفاظ على أمن إسرائيل.

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