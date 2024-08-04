7 دول أوروبية تطالب فنزويلا بنشر وثائق الانتخابات الرئاسية

باريس - (د ب أ)

طالبت ألمانيا وست دول أوروبية أخرى فنزويلا بنشر وثائق الانتخابات الرئاسية الفنزويلية وذلك بعد صدور اتهامات بتزوير هذه الانتخابات.

وجاء في بيان مشترك لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وهولندا وإسبانيا والبرتغال القول:" نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الوضع في فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي".

وأضافت الدول الأوروبية السبع في بيانها المشترك:" نطالب السلطات الفنزويلية بنشر جميع وثائق الانتخابات بسرعة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية"، وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ضرورية للاعتراف بإرادة الشعب الفنزويلي.

وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، كانت الهيئة الانتخابية الموالية للنظام أعلنت فوز الرئيس نيكولاس مادورو الذي يحكم البلاد منذ عام 2013. ومع ذلك، لم تنشر الهيئة حتى الآن النتائج المفصلة للمقاطعات الانتخابية الفردية.

وشهدت الأيام الماضية تظاهر العديد من الأشخاص في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ضد الانتخابات التي يرون أنها تم التلاعب بها. كما خرج أنصار الحكومة الاشتراكية إلى الشوارع لدعم مادورو في صراعه على السلطة مع المعارضة.

يذكر أن الولايات المتحدة وست دول أخرى من أمريكا اللاتينية اعترفت بالفعل بأن مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوريتيّا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية والعديد من الدول في المنطقة على الأقل عن شكوك واضحة بشأن النتيجة الرسمية للانتخابات.