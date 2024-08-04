مع تصاعد التوترات.. وزير الخارجية الأردني يزور إيران

(وكالات)

ذكرت وكالة أنباء "الطلبة الإيرانية"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيزور إيران اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني علي باقري كني.

وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وتوعدت إيران، بالرد على إسرائيل عقب عملية اغتيال هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران أثناء زيارته لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.