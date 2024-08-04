إعلان

BBC

مع تصاعد التوترات.. وزير الخارجية الأردني يزور إيران

01:01 م الأحد 04 أغسطس 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

ذكرت وكالة أنباء "الطلبة الإيرانية"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيزور إيران اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني علي باقري كني.

وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وتوعدت إيران، بالرد على إسرائيل عقب عملية اغتيال هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران أثناء زيارته لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* مخاوف الركود تدفع البورصة المصرية للهبوط الكبير اليوم.. ماذا يحدث؟
* طقس الساعات المقبلة.. أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق بينها أسوان
* رسمياً.. التعليم تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024