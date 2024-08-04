قتلى في مواجهات بين متظاهرين وداعمين للحكومة في بنجلاديش

دكا - (ا ف ب)

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في بنجلاديش جراء مواجهات الأحد بين متظاهرين ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وداعمين للحكومة. وشهدت البلاد مسيرات ضد حصص التوظيف في القطاع العام انتهت بصدامات في يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في اضطرابات من بين الأسوأ خلال 15 عاما من حكم الشيخة حسينة. وتعهد قادة الطلاب المحتجين بالمضي في خطط لعصيان مدني في كل أنحاء البلاد إلى حين استقالة الحكومة التي لم تحرك ساكنا أمام ردود الفعل المتفاقمة بسبب قمع الشرطة الدامي للتظاهرات.

أسفرت اشتباكات عنيفة الأحد في بنجلاديش بين متظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومؤيدين للحكومة عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، عانى بعضهم إصابات ناجمة عن طلقات نار أو طعنات سكين.

وقال شرطيون وأطباء في المستشفيات إن ثلاثة أشخاص قتلوا في منطقة بابنا شمال البلاد واثنين في منطقة رانجبور واثنين في حي مونشيغانغ بالعاصمة دكا وشخص في منطقة ماغورا في الغرب.

احتشد آلاف المتظاهرين، العديد منهم يحملون عصيا، في ميدان بوسط دكا الأحد للمشاركة في احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة رئيسة الوزراء.

ودعا آصف محمود، أحد قادة الاحتجاج الرئيسيين، أنصاره للاستعداد للقتال.

وكتب على فيسبوك الأحد "جهزوا عصي الخيزران وحرروا بنجلاديش".

بينما تدخل الجيش للمساعدة في استعادة النظام في أعقاب الاحتجاجات السابقة، انضم بعض ضباط الجيش السابقين إلى الحركة الطلابية، وقام قائد الجيش السابق الجنرال إقبال كريم بويان بتحويل صورة صفحته الشخصية على فيسبوك إلى اللون الأحمر في إظهار للدعم.

وشهدت البلاد مسيرات ضد حصص التوظيف في القطاع العام انتهت بصدامات في يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في اضطرابات من بين الأسوأ خلال 15 عاما من حكم الشيخة حسينة.

واستعادت القوات الهدوء لفترة وجيزة لكن الحشود عادت إلى الشوارع بأعداد كبيرة هذا الأسبوع.

وتظاهر السبت مئات الآلاف في دكا، واكتفت الشرطة إلى حد كبير بمراقبة المسيرات.