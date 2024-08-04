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حماس تشيد بعملية طعن جنوب تل أبيب أودت بحياة إسرائيليين اثنين

12:22 م الأحد 04 أغسطس 2024

حركة حماس

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غزة - (د ب أ)

أشادت حركة حماس بعملية الطعن في منطقة حولون بوسط تل أبيب اليوم الأحد أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين ، ووصفتها بـ "البطولية".

وقالت حماس ، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام ، إن العملية "رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحقّ شعبنا الفلسطيني، من حرب إبادةٍ وحشية في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، وانتهاكات متصاعدة وخطيرة في الضفة الغربية، وخطوات إجرامية حمقاء من حكومة المتطرفين وإيغالها في دماء شعبنا وقياداته ورموزه عبر الاغتيال الجبان والخسيس لقائد الحركة الشهيد إسماعيل هنية".

وأضافت أنها تنعى إلى "الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشيد البطل عمار رزق عودة، ابن مدينة سلفيت الباسلة، منفّذ عملية حولون البطولية"، داعية "الشباب الثائر في الضفة والقدس إلى مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين في كل مكان من أرضنا الفلسطينية".

وأكدت حماس أن "هذه الجرائم المتواصلة والانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم لن تبقى دون عقاب، وسيواصل شعبنا الفلسطيني طريق المقاومة والتصدي للعدوان، وسيجد شبابنا الثائر طريقَه لإيلام هذا العدو المتغطرس، وتدفيعه ثمن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، على طريق كسر هذا الاحتلال واستعادة حقوقنا وتقرير مصيرنا".

وقُتل إسرائيليان وأصيب آخران بجروح خطيرة في عملية طعن نفذها فلسطيني في ثلاثة أماكن مختلفة وسط حولون جنوب تل أبيب.

حركة حماس عملية طعن تل أبيب مقتل إسرائيليين جرائم الاحتلال
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