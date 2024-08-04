إسرائيل: حزب الله أطلق 30 صاروخا الليلة الماضية على منطقة الجليل

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق حوالي 30 صاروخا من لبنان، على منطقة "الجليل"، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد أن أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، بعد وقت قصير من منتصف الليل.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت معظم تلك الصواريخ، على الرغم من أن واحدا منها سقط على بلدة "بيت هلل الشمالية" وسقطت عدة صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات في الهجوم.

وردا على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الراجمة التي تم استخدامها في الهجوم، في بلدة "مرجعيون" بجنوب لبنان وبنية تحتية أخرى لحزب الله في المنطقة.

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه قصف أيضا منطقة "العديسة" بالمدفعية بهدف "إزالة التهديد".

وكان حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة الجليل الأعلى بشمالي إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي‏ طالت قرى بجنوبي لبنان وأسفرت عن إصابة مدنيين .

وجاء في بيان صادر عن حزب الله "قصفنا للمرة الأولى مستعمرة بيت هلل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان".

وتابع البيان "أدخلنا على جدول نيراننا ‏المستوطنة الجديدة بيت هلل وقصفناها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا"

وأضاف البيان"استهداف بيت هلل جاء ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين".