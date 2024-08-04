متظاهرون مناهضون لإسرائيل ينظمون مسيرات في سيدني ضد اغتيال هنية

سيدني - (د ب أ)

قام متظاهرون مناهضون لإسرائيل بمسيرة في شوارع سيدني بأستراليا، منددين باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، الأسبوع الماضي.

وينظم المتظاهرون مسيرات في منطقة الأعمال المركزية المكتظة في سيدني، ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات تظهر صورة لهنية، الذي تم اغتياله في طهران الأسبوع الماضي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وصنفت استراليا، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى ، حماس "منظمة إرهابية".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات شديدة في أعقاب اغتيال هنية في طهران.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد اغتيال هنية " من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وسبق ذلك استهداف إسرائيل للقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت،وهدد أمين عام الحزب حسن نصر الله يوم الخميس الماضي قائلا"على إسرائيل أن تنتظر الرد".