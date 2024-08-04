مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يتوقعون موعد الهجوم الإيراني

وكالات

توقع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين، وبنفس الأسلوب في الهجوم الذي شنته في 13 أبريل الماضي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال خخ مايكل كوريلا، وصل إلى المنطقة، في زيارة خطط لها قبل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وبسحب المسؤولون فمن المقرر أن يحشد الجنرال الأمريكي القوى العربية والإقليمية التي شاركت في صد الهجوم الإيراني السابق.

قال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سينفذان هجوما منسقا أم سيعملان بشكل منفصل.

وتتأهب إسرائيل والولايات المتحدة لرد إيران وحزب الله على مقتل القيادي في الجماعة اللبنانية فؤاد شكر، وإسماعيل هنية زعيم المكتب السياسي لحماس، في طهران.