توقف حركة القطارات في بنجلاديش اليوم

دكا - (د ب ا)

على الرغم من الاستئناف المحدود لحركة القطارات خلال فترة فرض حظر التجوال في بنجلاديش منذ يومين، قررت شركة خطوط السكك الحديدية في بنجلاديش تعليق حركة القطارات اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة " دكا تريبيون أن الشركة أعلنت وقف حركة القطارات مساء أمس السبت بسبب ظروف لا يمكن تجنبها.

وكان قد تم وقف حركة القطارات في مناطق في بنجلاديش منذ 18 تموز/يوليو الماضي في ظل الاحتجاجات.

مع ذلك، تم وقف حركة القطارات بالكامل في أنحاء البلاد ابتداء من 19 تموز/يوليو الماضي، بعد فرض حظر التجوال، وبعد 13 يوما، تم استئناف حركة القطارات بصورة محدودة مطلع الشهر الجاري.

وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا إلى شوارع دكا أمس السبت، لزيادة الضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لدفعها للاستقالة، مستأنفين بذلك الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي.

واندلعت أعمال العنف في أجزاء من بنجلاديش أمس الأول الجمعة، في أعقاب أسبوعين من الهدوء النسبي، فيما خففت السلطات حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد.

وقتل حوالي 200 شخص في الاحتجاجات. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان أمس الأول الجمعة أن 32 طفلا على الأقل قتلوا خلال المظاهرات الاجتماعية الشهر الماضي، بينما أصيب واعتقل كثيرون آخرون ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس السبت.

وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا أيضا أمس الأول الجمعة إلى الشوارع مطالبين بتحقيق العدالة في عمليات القتل وغيرها من الفظائع التي ارتكبتها الشرطة خلال المظاهرات التي قادها الطلاب الشهر الماضي، والتي دعوا فيها إلى إجراء إصلاحات في نظام حصص الوظائف الحكومية.

وكانت الحكومة ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لفئات معينة من بينها أبطال الحرب والنساء والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولكن المحكمة العليا كانت أمرت في يونيو بإعادة الحصة السابقة، مما أدى لنزول الطلاب إلى الشوارع.