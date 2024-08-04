إعلام عبري: حوالي ألف جندي إسرائيلي ينضمون إلى قسم إعادة التأهيل كل شهر

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قُتل وجرح ما لا يقل عن 10,000 جندي إسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن حوالي 1000 جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.

وتتزايد الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعمد إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق مكاسب سياسية من خلال عرقلة كل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.