بعد عملية حولون.. بن غفير: حرب إسرائيل ليست ضد إيران فقط

(وكالات)

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على عملية الطعن في حولون، قائلًا، إن حرب إسرائيل ليست ضد إيران فقط بل على أراضيها أيضًا.

وصرح بن غفير، أنه أصدر الأوامر بتوزيع آلاف قطع السلاح على المستوطنين الإسرائيليين، داعيًا إياهم لحمل السلاح واستخدامه.

وفي وقت سابق اليوم وقعت عملية طعن في مدينة حولون قرب تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين.

وألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية بمسؤولية الهجوم، على بن غفير، قائلًا إنه الوزير الأكثر بؤسًا في تاريخ إسرائيل.