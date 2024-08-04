عشرات صواريخ الكاتيوشا.. حزب الله بقصف شمال إسرائيل رداً على إصابة مدنيين

بيروت - (ا ف ب)

أعلن حزب الله ليل السبت-الأحد قصف شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" رداً على قصف اسرائيلي أصاب "مدنيين" في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الحزب واسرائيل وسط توتر إقليمي.

وقال الحزب في بيان إنه "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية، خصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين"، قام بقصف منطقة جديدة وهي "بيت هلل" في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق السبت عن جرح "ستة مدنيين" بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان