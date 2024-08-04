إعلان

BBC

عشرات صواريخ الكاتيوشا.. حزب الله بقصف شمال إسرائيل رداً على إصابة مدنيين

10:50 ص الأحد 04 أغسطس 2024

صواريخ الكاتيوشا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت - (ا ف ب)

أعلن حزب الله ليل السبت-الأحد قصف شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" رداً على قصف اسرائيلي أصاب "مدنيين" في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الحزب واسرائيل وسط توتر إقليمي.

وقال الحزب في بيان إنه "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية، خصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين"، قام بقصف منطقة جديدة وهي "بيت هلل" في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق السبت عن جرح "ستة مدنيين" بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

هذا المحتوى من

AFP
صواريخ الكاتيوشا حزب الله قصف شمال إسرائيل إصابة مدنيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد عملية حولون.. بن غفير: حرب إسرائيل ليست ضد إيران فقط

إعلان

إعلان

* رسمياً.. التعليم تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024