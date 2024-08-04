بعد حادثة الطعن.. لابيد: بن غفير الوزير الأكثر بؤسًا في تاريخ إسرائيل

(وكالات)

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، على حادثة الطعن التي وقعت في تل أبيب قائلًا إنه منذ أن تولى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منصبه امتلأت "شوارع إسرائيل بجرائم القتل والهجمات".

وأضاف لابيد، أنه لا يوجد في تاريخ إسرائيل وزير أكثر فشلا وبؤسا من بن غفير.

وأفاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الأمن الشخصي للإسرائيليين أصبح في انهيار والشرطة باتت في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال لابيد، إن الشيء الوحيد الذي يفعله بن غفير هو المقابلات والاستفزازات من الصباح إلى المساء طوال فترة عمله.

وفي وقت سابق اليوم، وقعت عملية طعن في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب، نتج عن مقتل امرأة إسرائيلية وإصابة 3 آخرين.