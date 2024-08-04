رئيس نيجيريا: المظاهرات التي قتلت 13 شخصا لها أجندة سياسية

لاجوس - (د ب أ)

ذكر رئيس نيجيريا، بولا تينوبو أن المظاهرات التي وقعت الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل 13 شخصا على الأقل، لها أجندة سياسية وكانت تهدف إلى تقويض الحكومة.

ودعا رئيس نيجيريا، في أول خطاب علني له، منذ أن بدأت الاحتجاجات في الأول من أغسطس إلى تعليق المظاهرات ودعا المشاركين فيها إلى تبني الحوار وعدم السماح لأنفسهم بأن يتم استخدامهم للترويج لـ "أجندة غير دستورية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال الرئيس في خطاب عام وجهه للنيجيريين ، صباح اليوم الأحد "لن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي وتسمح لقلة لديها أجندة سياسية واضحة بتمزيق هذه الأمة".

وكانت إجراءات صارمة من جانب قوات الأمن النيجيرية ضد المظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكلفة المعيشة في أكثر دولة مأهولة بالسكان في أفريقيا، قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وردد النيجيريون "نحن جوعى" في مسيرات جابت شوارع العديد من المدن يوم الخميس الماضي.

وفرضت ثلاث ولايات في شمال البلاد، وهي كانو وبورنو ويوبي، حظر تجوال لمدة 24 ساعة بعدما تحولت المظاهرات إلى العنف.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الأول الجمعة، "حملة الإجراءات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين غير مبررة وغير مقبولة"، ودعت إلى إجراء تحقيق في عمليات القتل.

وبدأ الحشد للمظاهرات ضد السياسات الحكومية التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى خلال نحو ثلاثة عقود، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر تقريبا، ودعا المنظمون إلى التظاهر لعشرة أيام من الأول إلى العاشر من أغسطس الجاري.