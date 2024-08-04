بوتين يتعهد بمساعدة كوريا الشمالية بعد فيضانات كارثية ضربتها

وكالات

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عقب فيضانات كارثية ضربت الدولة المعزولة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق ما أفاد الكرملين.

وشهدت كوريا الشمالية هطول أمطار غزيرة قياسية في 27 يوليو أسفرت عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص فيما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل في الشمال قرب الصين.

وقال بوتين في برقية إلى كيم "أطلب منك نقل كلمات التعاطف والدعم لجميع الذين فقدوا أحباءهم نتيجة العاصفة"، مضيفًا: "يمكنك الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا بشكل دائم".

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فإن الرئيس الروسي "أعرب عن استعداده لتقديم مساعدات إنسانية فورية لإعادة الإعمار بعد الأضرار التي سببتها الفيضانات".

وشكر كيم بوتين، إلا أنه رفض العرض، وردّ بأن ثمة "خططا موضوعة بالفعل وبأن هناك تدابير حكومية قد تم اتخاذها في المرحلة الحالية". وأضافت الوكالة أنه "إذا كانت هناك حاجة للمساعدة في وقت لاحق، فإن (كيم) سيطلبها من الأصدقاء المخلصين في موسكو".