إعلان

BBC

ترامب: الانتخابات الأمريكية ستكون بين مقاتل من أجل البلاد ومرشح مزيف

03:08 ص الأحد 04 أغسطس 2024

ترامب وهاريس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أ ش أ:

قال مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، إن "الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون بين مقاتل من أجل أمريكا وبين مرشح مزيف".

وشدد في كلمته أمام التجمع الانتخابي بولاية جورجيا على أن الحزب الديمقراطي هو عدو للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب" إن منافسته كامالا هاريس فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف الحدود، كما أنها دفعت بتشريعات وقوانين لنزع الحماية والحصانة والتمويل من الشرطة وجعلهم يفقدون حياتهم، متعهدا في الوقت نفسه بزيادة تمويل الشرطة حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد أنه حال فوز هاريس في الانتخابات فسيحدث انهيار اقتصادي في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
ترامب لانتخابات الأمريكية امالا هاريس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 ساعات بحث في انهيار عقار الساحل.. ما سر الكارثة؟ (تغطية خاصة)
اختراق هاتف ومسكن غير آمن.. أحدث التفاصيل في عملية اغتيال هنية